تفاصيل ضبط 557 عنصرا جنائيا شديد الخطورة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (557) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن "أسيوط- الجيزة- الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ- السويس- القليوبية- قنا- المنوفية- الشرقية- جنوب سيناء- الإسكندرية- دمياط بورسعيد المنيا الأقصر سوهاج- أسوان- مطروح- البحر الأحمر- الإسماعيلية- الوادى الجديد- البحيرة- الفيوم"، وبحوزتهم "170 قطعة سلاح نارى- عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وجديربالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- سرقة- سلاح- مخدرات".

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.