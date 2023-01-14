كشف غموض مقتل شاب رميًا بالرصاص أمام منزله فى الجيزة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بطلق ناري بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مستشفى باستقباله جثة "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز" متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش، وبسؤال "والد وصديق المتوفى" قررا أنه أثناء جلوس المجنى عليه رفقة صديقه أمام المنزل، أُصيب بطلق ناري غير معلوم مصدره وتوفى على إثر ذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهودهم عن أن وراء ارتكاب الواقعة "ثلاثة أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز" على إثر خلافات بينهم والمجنى عليه، وفى سبيل ذلك اتفقوا على قتله، حيث تقابل المتهمون بمقهى مواجه لمنزل المجنى عليه ولدى مشاهدتهم له جالسا أمام منزله مع صديقه استقل اثنان من المتهمين دراجة نارية "دون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم" وقام الآخر بإطلاق عيار ناري من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته تجاه المجنى عليه مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و10 طلقات" "طرف أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز" تم ضبُطه وعثر بمسكنه على "فرد محلى وطلقتين وكمية لمخدر الحشيش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.