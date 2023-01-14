السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة

جريدة الدستور

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط (عنصر إجرامى– له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا  ب مديرية أمن الدقهلية.. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول–ميزان حساس).

وتم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

الامن العام مركز شرطة أجا أمن الدقهلية

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