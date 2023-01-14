ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط (عنصر إجرامى– له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا ب مديرية أمن الدقهلية.. وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول–ميزان حساس).

وتم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزهور .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).