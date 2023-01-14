السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرفة عمليات «تعليم الوادي»: لم نتلق أي شكاوى.. والامتحانات تسير بهدوء

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن اليوم، شهد أداء طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان بمادة اللغة العربية وفق الجداول المعلنة وبلغت نسبة التسجيل على منصة الاختبار 100%.

ولفت إلى المتابعة المستمرة بجميع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها عبر شبكة سكايب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية المكونة من 6 لجان للاطمئنان على دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات لحظة بلحظة، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى أو مشكلات وتسير الامتحانات بكل هدوء وانضباط.

وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي في الوادي الجديد. 

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان اللغة العربية نسبة التسجيل على منصة الاختبار 100

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