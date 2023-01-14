العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بالفيوم

عثر الأهالي، بمنطقة مصطفى حسن، بمدينة الفيوم، على جثة سيدة في العقد السابع من عمرها، في حالة تيبس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، بلاغًا بعثور الأهالي، بشارع مصطفى حسن بمدينة الفيوم، على جثة لسيدة في الستينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لسيدة تُدعى، إيمان (ف. ع.) 66 سنة، والجثة في حالة تيبس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.