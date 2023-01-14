السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في «مذبحة رفح الثانية»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقًا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا على 22 متهمًا وبراءة 3 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى متهم مذبحة رفح الثانية

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