اليوم.. «الدستورية» تواصل نظر دعوى بطلان مادة بقانون العمل

تواصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة 68 على أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.