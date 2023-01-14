السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. «الدستورية» تواصل نظر دعوى بطلان مادة بقانون العمل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تواصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، نظر الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.

وتنص المادة 68 على أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى الدعوى المادة 68 الجزاءات التأديبية

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