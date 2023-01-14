الصحة العالمية: ارتداء الكمامة يظل الأداة الرئيسية لمكافحة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الكمامة تظل هى الأداة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة مع الانتشار الحالي له على مستوى العالم.

ونصحت المنظمة- في آخر تحديث بشأن فيروس كورونا- بأن يستمر الأشخاص في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وذلك بصرف النظر عن الوضع الوبائي المحلي، وكذلك أن يرتديها الأشخاص عندما يكون لديهم أو يشتبه في أن لديهم إصابة بفيروس كورونا، وأيضا إذا ما كان الشخص من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض كورونا.



ومن جهة أخرى، نصحت المنظمة- في تحديثها- بإمكانية خروج مريض (كوفيد -19) من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة اختباره سلبية في اختبار سريع، وبدون اختبار بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض.



واقترحت المنظمة- في إرشاداتها الجديدة- 10 أيام من العزل من تاريخ ظهور الأعراض، وحيث كانت قد نصحت، في السابق، بإخراج المريض من المستشفى بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية على الأقل منذ اختفاء الأعراض، وبالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا ولكن ليست لديهم أية أعراض تقترح المنظمة الآن خمسة أيام من العزل فقط مقابل عشرة أيام كانت توصي بها في السابق.



وقالت المنظمة الدولية إن الأدلة التي تم أخذها في الاعتبار من قبل مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية أظهرت أن الأشخاص الذين ليست لديهم أعراض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.