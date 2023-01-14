السبت 14 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إلهام عبدالبديع تحكى تفاصيل صدمتها بسبب فقدان جدتها

إلهام عبدالبديع
إلهام عبدالبديع

واجهت الإعلامية راغدة شلهوب، الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع بخبر حول تعرضها لحالة نفسية شديدة الخطورة تجعلها تقدم على الإنتحار، قائلة:"لم أهدد بالإنتحار لكن كنت في هذه الحالة غصب عني".

 

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج نص الكلام، المذاع عبر فضائية النهار، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب:"جدتي كانت مالية حياتي كلها، هي اللي ربتني، عيشنا مع بعض سنين كتير، لأكثر من 15 سنة، عقلي مكنش مستوعب أصلاً إنها  في يوم من الأيام هتموت، ودي كانت حاجة كبيرة". 

 

وتابعت:"بحاول أعود نفسي إن هتيجي فترة ومش هتبقى موجودة، فبحاول أبقى واقفة على رجلي ومستعدة للوقت ده، وكنت قايلة لناس من أصحابي  قريبين بأن يأخذوا بالهم لو حصل حاجة زي إن جدتي تتوفى، ما تقلقوش عليا وقتها لأني مش هكون مستوعبة، لكن اقلقوا عليا بعدها بفترة، لكن الناس نسيت كلامي".

 

وأوضحت أنها تركت العزاء ولم تكمله ولم يكن أحد يعزيها في وفاة جدتها لأنها كانت ترفض الإعتراف بوفاتها،

 معقبة:"كنت بقول إنها مسافرة، أو في أي مكان، لكن لما قررت أواجه وأروح البيت، قعدت يومين ومن بعدها جالي اكتئاب ما بعد الصدمة". 

 

وأشارت إلى أنها تعرضت للإكتئاب مرتين، في المرة الأولى أثناء مسلسل "أولاد تسعة" ، وبسببه قعدت في البيت شوية، بسبب تعمقي في الشخصية، لما روحت للدكتور قالي إنتي بتعملي إيه، قولتله إني بقضي وقتي بين التمثيل وفي البيت، قالي وحياتك الشخصية، قولتله هما دول، قالي لاء، إنتي محتاجة بريك مش كل حاجة تمثيل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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