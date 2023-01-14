السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يستعرض تجربة النمر الأسود أحمد زكى

أحمد زكى
أحمد زكى

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من مدينة المنصورة، لبرنامج "الدوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.


وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.
 

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.
 

وعرض البرنامج تقريراً عن حياة أحمد زكي "النمر الأسود" لتحميس المتسابقين. 
 

وكانت تجربة أحمد زكي في الظروف التي تعرض لها وهو صغير دافعاً ليه إنه يبدل حزنه بموهبة تكبر كل يوم، وفي يوم مدرسته خلال حفلة عيد الأم، حضرها كل  أصدقائه مع والدتهم،  لكن والدته لم تحضر لأنها فارقت الحياة، ومن أجل ذلك بدل ملابسه بملابس سفرجي للانتقال بين أمهات أصدقائه وإضحاك الجميع، هو ما جعله يشعر أن الفن يعوضه عن ما ينقصه. 

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