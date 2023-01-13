عرض فرعونى ساحر.. مصر تستعرض أمام كرواتيا وتتصدر مجموعتها مبكرا بمونديال اليد

حقق رجال منتخب مصر فوزا عريضا على منتخب كرواتيا بنتيجة 31/22 في مستهل مشاركة الفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد والمقامة في دولتي بولندا والسويد.

وشهدت أحداث الشوط الأول على تألق نجم حراسة منتخب مصر كريم هنداوي الذي قام بستة تصديات حاسمة ساهمت في الحفاظ على التقدم للفراعنة.

وعلى المستوى الهجومي تألق علي زين المحترف في الدوري الروماني بتسجيله أربعة أهداف ليكون الأعلى خلال الشوط إلى جانب ثلاثة أهداف لكل من أحمد هشام (دودو) ومثلها لمحمد ممدوح هاشم.

سدد علي زين الكرة بقوة تصدى لها حارس كرواتيا في الثواني الأخيرة ليحافظ على فارق الأربعة أهداف معلنا عن نهاية الشوط بنتيجة 16/12 للفراعنة.

مع انطلاق الشوط الثاني تعرض إبرهيم المصري صخرة دفاع المنتخب للإيقاف لمدة دقيقتين إلا أن الأداء المصري لم يتأثر ونجح علي زين في تسجيل هدف جديد ليوسع الفارق من جديد لخمسة أهداف.

وتعرض أحد لاعبي المنتخب الكرواتي للإيقاف لمدة دقيقتين بعد مرور سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

نجح الفراعنة في استغلال النقص العددي على أكمل وجه بتسجيل هدفين متتاليين ليحيى الدرع الذي سجل هدفا ثالثا بعد اكتمال صفوف كرواتيا لتصبح النتيجة 21/15.

وسجل محسن رمضان هدفين متتاليين من الخط الخلفي قبل انتصاف الشوط لتصل النتيجة لفارق ثمانية أهداف.

تعرض إبرهيم المصري للإيقاف لمدة دقيقتين مرة أخرى عند الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الثاني ليسجل الكروات هدفا وتصبح النتيجة 24/17.

وعاد أحمد هشام دودو ويحيى الدرع للتسجيل من جديد بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 26/18.

وواصل كريم هنداوي تألقه وقام بتصد جديد قبل أن يحصل مدرب كرواتيا على وقت مستقطع لإيقاف التقدم المصري قبل 11 دقيقة من النهاية.

وقام أحد لاعبي كرواتيا بمنع محسن رمضان من تسجيل هدف جديد من داخل منطقة الستة أمتار ليحصل على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة العشرين قبل أن ينجح رمضان في تسجيل الهدف من الهجمة نفسها.

ولم يكتف كاتونجا بالتألق في حراسة المرمى حيث تصدى لهجمة كرواتية جديدة وقام بوضع الكرة في مرمى منتخب كرواتيا مستغلا خلوه من الحارس ليشارك في سجل هدافي الفراعنة.

وأجرى الإسباني باروندو عددا كبيرا من التبديلات خلال الدقائق الأخيرة لإراحة نجومه بعد الاطمئنان على النتيجة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة ليمنح الجميع فرصة المشاركة.

وجاءت الدقائق الأخيرة هادئة بين المنتخبين بعد حسم النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 31/22.

وحصل علي زين على جائزة رجل المباراة بعد أدائه اللافت ومساهمته بقوة في فوز مصر وخاصةً في الشوط الأول.

بهذا الفوز حصدت مصر أول نقطتين في مشوارها ببطولة العالم لتتصدر المجموعة مبكرا بفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية وتضع قدما في الدور الرئيسي.

