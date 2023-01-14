سعر الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

أصبح الشغل الشاغل لكافة المقبلين على الزواج، أسعار الذهب مما جعله متصدر يوميا محرك البحث العالمي «جوجل» وجميع مواقع السوشيال ميديا، ويزداد التساؤل لمعرفة سعر الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية، وسجل عيار 21 قيمة 1850 جنيها، بديلا من مبلغ 1870، في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 14 يناير 2023، انخفاضا ملحوظا بمبلغ 10 جنيهات، مقارنة بسعر المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم السبت 14 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

ويشهد سعر الذهب بمصر، حالة من التذبذبات عقب تخطي سعر الدولار في البنوك مبلغ 30 جنيها، مما أثر على كافة السلع وليس معدن الذهب فقط، إذ قد لجأ الكثير من المواطنين، للقيام بالاستثمار في الذهب، فيما شهد المعدن الأصفر ارتفاعا يكون بسرعة الصاروخ، لتحقيق كافة المكاسب الطائلة خلال فترة قليلة من الزمن، وبما في ذلك لأن الذهب من أهم المعادن الثمينة، التي ستتميز بقيمة عالية طوال الوقت.

أسعار الذهب اليوم

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير كل ما سيتعلق بـ كافة أسعار الذهب محليا وعالميا، وذلك من حيث سعر أعيرة “المعدن الأصفر” «24، 22، 21، 18، 14».

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 نحو 2114 جنيها للبيع، 2085 جنيها شراء

أسعار الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب اليوم السبت عيار 22 إلى 1938 جنيها للبيع، 1912 جنيها شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم السبت عيار 21 مبلغ 1850 جنيها للبيع، 1825 جنيها شراء.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل اليوم السبت إلى 1585 جنيه للبيع، 1564 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت عيار 14

سعر الذهب اليوم عيار 14 بنحو مبلغ 1233 جنيها للبيع، و1216 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

وسجل سعر الذهب اليوم السبت عيار 12 نحو مبلغ 1057 جنيها للبيع، وقيمة 1042 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9

سجل سعر الذهب اليوم السبت عيار 9 نحو مبلغ 792 جنيها للبيع وقيمة 782 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14 يناير

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت إلى نحو 14.400 جنيه للبيع متراجعا 80 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم السبت 14 يناير

سجل سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.068.571 جنيه للبيع، و2.114.286 جنيه للشراء.