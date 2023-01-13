ناجي الشهابي: الكثافة السكانية زادت في ظل عدم وجود تمدد ديموجرافي

قال إبراهيم ناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية السكان مرتبطة في الأساس بقضية الغذاء، مشيرًا إلى أن هناك دولا تستطيع التعامل واستغلال الزيادة السكانية لديها، في حين أن هناك دول أخرى لا يمكنها ذلك بسبب ضعف مواردها.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية "، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضاف "الشهابي"، أن الكثافة السكانية زادت في ظل عدم وجود تمدد ديموجرافي، مشيرًا إلى أنه في آخر 40 سنة تمدد السكان في مصر على الرقعة الزراعية فقط أي ما يساوي حوالي 10 مليون فدان.وأشار إلى أن هناك مشكلة غذاء حقيقية تعزز من أزمة الانفجار السكاني، منوهًا بأن الأزمة تضاعفت في ظل وجود إشكالية تنمية وكثافة سكانية غير منبطة وعدم قيام الدولة بدورها في فترة من الفترات، موضحًا أنه أي دولة ناضجة وفاهمة يجب أن يكون تخطيطها سابق لاحتياجات السكان، ومن هنا وجدت ضرورة إنشاء الدلتا الجديدة وعمل طرق.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها، خطر الزيادة السكانية، وكيفية تحقيق التنمية المطلوبة ﻓﻲ ظل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على ﺍﻻقتصاد والمواطن وعلى مستوى معيشته، وعلى سوق العمل أيضاً.

يدير الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام - عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.