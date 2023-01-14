سياحة الزفاف الهندية مكسب كبير.. نائب رئيس غرفة السياحة يوضح

أثار أول حفل زفاف هندي يقام في مصر وتحديدًا بمنتجع شرم الشيخ في أول تجربة لسياحة الأفراح والزفاف بشرم الشيخ، ضجة كبيرة واهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، مساء الإثنين الماضي، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بالهند، وعلى متنها 337 راكبًا، لحضور حفل زفاف هندي يقام في مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام متواصلة.

وكان العروسان الهنديان قد اختارا كبرى الشركات السياحية لتكون مقصد لسياحة الزفاف والأفراح والمناسبات العائلية في أحد منتجعات شرم الشيخ الشهيرة.

وظهر الفرح بشكل أسطوري من خلال استخدام الديكور الفرعوني والغناء والموسيقى الهندية، كما كان كرسي العروسين على الطراز الفرعوني، وارتدى بعض معازيم الفرح الزي الفرعوني بكافة تفاصيله وذلك وسط الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها منتجعات شرم الشيخ السياحية.

من جانبها حرصت وزارة السياحة على استحداث سياحة أنماط متعددة من السياحة منها سياحة الزفاف وجذب روادها إلى المنتجعات السياحية المصرية بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص، نظرًا لما تتمتع به من مناظر طبيعية خلابة.

إذ نوهت الصفحة الرسمية لوزراة السياحة المصرية في بيان لها قبل حفل الزفاف، أن مطار شرم الشيخ الدولي سيستقبل أول رحلة طيران مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بالهند، لحضور حفل الزفاف الهندي كما أشارت إلى أنه سيقام على مدار ثلاثة أيام.

كما أوضحت في بيانها، أن ذلك جاء في إطار استحداث نمط سياحة حفلات الزفاف وجذب روادها إلى مصر، وجهود وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.

وتعد تلك أول مشاركة فعلية في نشاط سياحة حفلات الزفاف الذي كانت قد شاركت هيئة تنشيط السياحة المصرية بخصوصه في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، وهو أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالميًا بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة.

وحول السياحة الهندية في مصر، قال جمال ناصر إحدى ملاك شركات السياحة، إنها مثلها مثل أي سياحة أخرى، مشيرًا إلى أن ما أثار ضجة حولها هذه الأيام هو حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في مصر.

وأضاف أن ما أثير ضجة كذلك حولها، هو اعتقاد البعض أن السائح الهندي ليس ميسورًا ماديًا لإضافة المزيد من الأموال إلى القطاعي السياحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وذلك بقوله إن هناك من السياح الهنود من هم أثرياء، ويعدوا مصدرا إضافيا قوي للسياحة المصرية.



وتابع أن حفلات الزفاف الهندية تفتح المزيد من المصادر الثرية لقطاع السياحة، لافتا إلى أن السائح الهندي بدأ في العودة إلى مصر بعد استقرار وضع فيروس "كورونا" وانتهاء مدة الإغلاق، كما أضاف أن السائح الهندي عادة ما يفضل الأماكن الأثرية مثل الأقصر وأسوان عن الأماكن البحرية.

كما أكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب في حديثه لـ "الدستور" أن مثل هذه الاحتفالات الكبرى"الإيفنتس" يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحًا أن من شأنها أن تصبح مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي والإضافة إلى القطاع السياحي في مصر.

كما لفت إلى أن ذلك لا يقتصر على سياحة حفلات الزفاف فقط بل أن أي أحداث كبرى عالمية تقام في مصر كذلك من شأنها الإضافة إلى القطاع السياحي في مصر وإلى جميع القطاعات، وضرب مثالًا بعرض الأزياء العالمي الخاص بمصمم الأزياء كريستين ديور والذي أقيم تحت سفح الأهرامات، وما حققته مصر من استفادة من وراء إقامته.

وفي الوقت نفسه أشار إلى ضرورة تيسير برامج السياحة على العميل الأجنبي في مثل هذه الأحداث الكبرى وذلك على سبيل المثال أن يخاطب على جهة واحدة ولتكن في هذه الحالة هي وزارة السياحة التي من شأنها إقامة باقي الإجراءات الروتينية مع الوزارة ذات الشأن الأخرى، كما لفت إلى ضرورة الاستمرار في الحفاظ ووقاية الآثار من أي انتهاك أو تعدي في ظل هذه الحفلات.

وحسب موقع IANS الهندي الإخباري، فإنه قد تم الإعلان عن نحو 4.9 مليون سائح زاروا مصر في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، بزيادة قدرها 85.4 في المائة مقارنة بـ 2.6 مليون سائح في نفس الفترة من عام 2021.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن "ثمانية ملايين سائح زاروا مصر في عام 2021 ، بزيادة قدرها 117.5 في المائة مقارنة بـ 3.7 مليون سائح في عام 2020" ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما بلغ الإشغال الفندقي خلال النصف الأول من عام 2022 52.6 مليون ليلة، بزيادة قدرها 63.6 في المائة مقارنة بـ 32.2 مليون ليلة في النصف الأول من عام 2021.