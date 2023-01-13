نائب التنسيقية: الزيادة السكانية عائق للتنمية خاصة وأن موارد مصر ضئيلة

قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر في عهد محمد علي كانت 2 مليون مواطن، وكانت هناك كفاية في الموارد، ووصلنا في 1908 إلى 9 مليون مواطن، أي أنه خلال 100 عام زاد عدد السكان 7 مليون مواطن، فيما بلغت الزيادة السكانية آخر 100 عام حوالي 100 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية "، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضاف "عصام"، أن الزيادة السكانية عائق للتنمية خاصة وأن موارد مصر ضئيلة للغاية، مشيرًا إلى أن التحول لمجتمع صناعي وليس استهلاكي أمر مهم جدًا لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتنمية الصناعية في الريف، لأنه زيادة العمل وفي ظل المجتمع الإنتاجي يكون هناك تصور وبعد أكبر لمستقبل الأولاد بعكس المجتمعات اٌستهلاكية، لافتًا إلي إن تنظيم النسل ناجح في أوروبا، لأنه انتقل من مجتمع مسيطر عليه الفكر الرجعي والتحول إلى مجتمع صناعي منتج وليس مستهلك، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة لاستغلال النهضة التي تحدث الآن للتنقل إلى الحداثة.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها، خطر الزيادة السكانية، وكيفية تحقيق التنمية المطلوبة ﻓﻲ ظل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على ﺍﻻقتصاد والمواطن وعلى مستوى معيشته، وعلى سوق العمل أيضاً.

يدير الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.