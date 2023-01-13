الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التحالف الوطني للعمل الأهلي يكشف تفاصيل مبادرة «خيرك سابق»

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن مبادرة "خيرك سابق" تستهدف دعم 5 ملايين أسرة مصرية، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المبادرة لـ 3 مراحل، الأولى ستكون من خلال توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، من خلال منافذ متعددة سيتم الإعلان عنها تباعًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المرحلة الثانية سيتم خلالها توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطنى، أما الثالثة سيتم توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات مصر.

وأوضح طلعت عبد القوي، أن مبادرة "خيرك سابق" هي صورة من التكافل الاجتماعي وليست "منة" على الناس، متابعًا: "احنا مجتمع شرقي والأسرة القادرة تساعد الأسرة غير القادرة ودة جزء من واجب المجتمع الأهلي".

ولفت إلى أن بعض الفترات تعرض العمل الأهلي لتشويه كبير، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الأول لتحالف العمل الأهلي كان بمثابة رد اعتبار للعمل الأهلي، منوهًا أن 2023 سيكون هناك نشاط غير مسبوق للعمل الأهلي.

طلعت عبد القوي التحالف الوطني للعمل الأهلي اخر النهار محمد الباز

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