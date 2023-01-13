أسعار الذهب في مصر اليوم تحديث لحظي

يتابع الكثيرون، أسعار الذهب في مصر اليوم مع كل تحديث للأسعار، حيث تتفاوت أسعار عيارات الذهب المختلفة بحسب التداول اليومي ما بين ارتفاع وانخفاض.

وخلال التقرير التالي نقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم في آخر تحديث له.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

وفي آخر تحديث لأسعار الذهب عيار 24 في الأسواق، شهد استقرارًا عند 2114 جنيه للجرام، حيث تراوحت تعاملاته اليوم الجمعة، ما بين ارتفاع وانخفاض حوالي 10 جنيهات.

ويهتم الكثير ممن يستثمرون في الذهب بمعرفة أسعار العيار 24 وآخر تحديث له، خاصة وأنه يتم بيعه في صور سبائك ذهبية مختلفة الأوزان ويفضل الكثير من الأشخاص الاستثمار في الذهب والادخار بشراء تلك السبائك من عيار 24.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولًا، فقد شهد استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند 1850 جنيه للجرام، دون احتساب المصنعية وشهد ارتفاعًا وهبوطًا خلال الأيام القليلة الماضية، وصل أقصاها إلى سعر 1900 جنيه للجرام وأدناها إلى 1830 جنيه للجرام، بينما يستقر السعر عند 1950 جنيها وقد ينقص عشر جنيهات ويزداد مثلها خلال التعاملات اليومية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1585 جنيها للجرام، وهو لا يزال يستقر عند هذا الحد خلال ساعات اليوم ولم يتم تحديث السعر سواء بالارتفاع او الانخفاض حتى اللحظة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 1233 جنيهًا دون احتساب المصنعيه والتي تختلف من مكان لآخر و من قطعة لأخرى ولا يتم تحديد المصنعيه بشكل موحد في المشغولات الذهبية.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له 14800 جنيه وهو يزن ثمانية جرامات من الذهب عيار21 حيث يتم شراءه هو الاستثمار فيه والبعض يستخدمه في الحلي من خلال ارتدائه كقلادة.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب العالمي على شاشة البورصة العالمية مسجلا 1911 دولار للأونصة بعدما اختتمت تعاملاتها أمس عند 1895 دولار.