الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يستعد لطرح «نصابة» مع مطرب الراب الجزائرى «ديدين كانون 16»

محمد رمضان وديدين
محمد رمضان وديدين كانون 16

يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “نصابة” التي يتعاون فيها مع نجم الراب الجزائري “ديدين كانون 16” وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة “على وضعنا” والتي تعاون فيها مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ونجله المطرب محمد عدوية.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” برومو أغنيته الجديدة مع مع نجم الراب الجزائري ديدين كانون 16 والتي تحمل اسم “نصابة” وعلق على الفيديو قائلًا: “انتظروا نصابة”.

 

كواليس حذف أغنية محمد رمضان «على وضعنا» من يوتيوب

حذفت إدارة موقع يوتيوب كليب أغنية "على وضعنا"، والتي تعدت حاجز 3 ملايين مشاهدة، وذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأحد المؤلفين.

وعلم "الدستور"، أن الأغنية تم حذفها بعدما قام محمود بدر، عضو فرقة "شارع 3" بإرسال أكثر من بريد إلكتروني لإدارة الموقع الخاص بالفيديوهات حتى يتم وقف عرضها، لانتهاك الأغنية حقوق ملكيته الخاصة بكلمات الأغنية التي كانت تحمل اسم "لسه متخلقش"، وهو ما قوبل بالموافقة وتمت إزالة الأغنية وتحديدًا الفيديو كليب من يوتيوب.

وحاول محمد رمضان وعدد من صناع الأغنية، أن يقوموا بتعويض بدر ماليًا نظير عدم غلق الأغنية، بعدما أثبت بشكل يقيني أحقيته في الأغنية وسرقتها بشكل فج من قبل القائمين على "على وضعنا"، لكنه رفض وقرر أن يغلقها بعدما تحدث مع إدارة يوتيوب.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن أغنية "على وضعنا"، لا تزال على قناة محمد رمضان، لكن الأغنية فقط دون الفيديو كليب، وحققت حوالي 140 ألف مشاهدة في غضون 10 أيام، وهو رقم ضعيف مقارنة برقم حصد الفيديو كليب للمشاهدات.

النجم محمد رمضان محمد رمضان نجم الراب الجزائري ديدين كانون 16 ديدين كانون 16 على وضعنا أحمد عدوية محمد عدوية اغنية محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

هل توفيق الحكيم أحق من نجيب محفوظ بجائزة نوبل؟.. مثقفون يجيبون

كأس العالم لكرة اليد.. انطلاق مباراة مصر وكرواتيا

حبس متهم بسرقة حقيبة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

الباز: الهنود عملوا فرح أسطورى فى مصر.. ولدينا سياحة زفاف عظيمة

غدًا.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام

«خليها تعفن».. الباز يطلق مبادرة لمقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى