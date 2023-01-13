الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا السبت، جلسات محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته عمدًا داخل منزلهما بدار السلام. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي ووليد عبد الجواد وممدوح عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3004 لسنة 2022 جنح دار السلام، أن المتهم شرع في قتل زوجته عمدًا بأن انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض قاصدًا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقف أثر جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وهي تدخل الجيران لمنعه من مواصلة التعدي ومداركة المجني عليها وإسعافها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها هي إصابات ذات طبيعة قطعية حدثت من أداة أو أدوات ذات نصل معدني حاد وهي جائزة الحدوث من سكين.

جنايات القاهرة قتل عمد ا المستشار أحمد أبو الفتوح محاكمة متهم دار السلام

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