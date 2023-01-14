سعر الريال السعودى اليوم السبت 14 يناير 2023 فى البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الأسبوعية شغل المسافرون للملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم بمصر، خلال مستهل تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة، في وسط هدوء الطلب.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير 2023 في البنوك المصرية في هذا التقرير.

أسعار الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي ببنكَي الأهلي ومصر

سجل الريال البوم السبت في بنكَي الأهلي ومصر مبلغ 7.84 جنيه للشراء، وقيمة 7.87 جنيه للبيع.

سعر الريال ببنك فيصل الاسلامي اليوم السبت

بلغ سعر صرف الريال اليوم السبت 14 يناير في بنك فيصل الاسلامي بنحو 7.83 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم السبت 14 يناير فى بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية اليوم السبت 14 يناير سعر الريال بحوالى 7.85 جنيه للشراء، و7.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 يناير في بنك كريدي أجريكول

بنك كريدي أجريكول اليوم السبت 14 يناير بلغ سعر الريال بحوالى 8.10 جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في مصر

لامس سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في البنك الأهلي المصري نحو 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.66 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك المصرف المتحد إلى نحو 30.60 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير 2023

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في البنك التجاري الدولي نحو 30.22 جنيه للشراء و30.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك قناة السويس نحو 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك مصر 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم السبت 14 يناير في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع.