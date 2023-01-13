الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد علي رزق: استرجعت الكوميديا في «تاكسي» وكيميا فنية تجمعني بدياب وأيتن عامر

محمد علي رزق
محمد علي رزق

قال الفنان محمد علي رزق إنه سعيد بنجاح حكاية "التاكسي" ولم يتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقاها حول العمل، خاصة وأنه دائمًا يحرص على الانتهاء من أي عمل فني يشارك فيه بالكامل ثم يتابع ردود الأفعال بدقة لحرصه الدائم على أن يكون عند حسن ظن جمهوره به.

وأضاف "محمد" في تصريح لـ"الدستور" أنه لم يواجه أي صعوبات خلال تصوير العمل نظرًا لروح التعاون التي سيطرت على كل صناع العمل، بالإضافة إلى الدور الذي قدمه من خلال الأحداث، فيعتبره دور مميز ولطيف، وسيناريو العمل متمكن وأحداثه متماسكة، مشيرًا إلى أن المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مخرج خلوق ويعي لما يفعله معربًا عن سعادته بالتعاون معه وانه استمتع كثيرًا بالعمل معه بجانب شركة ثري ميديا المنتجة للعمل.

وأكد أن الدور جذبه للمشاركة في العمل، خاصة وأنه يحرص على تقديم أي دور جديد ومختلف عما قدمه من قبل وهو ما توفر في هذا العمل، بالإضافة إلى أنه كان يفتقد الأدوار الكوميدي، مردفًا: "كان بقالي كتير مقدمتش أدوار كوميدي، لدرجة إن الناس كانت بتعلقلي على الدور وتقولي حمد الله على السلامة، والكوميديا كانت وحشانا".

وعن تعاونه مع فريق العمل، قال محمد علي رزق أنه لم يكن التعاون الأول له مع الفنان دياب والفنانة أيتن عامر، فسبق وتعاونا في أكثر من عمل فني من قبل، مما ساعد على سهولة العمل ونجاحه أيضًا نظرًا لوجود كيميا فنية بينهم، لافتًا أن كواليس العمل كانت ممتعة وخفيفة الظل خاصة وأنهم تربطهم علاقة صداقة.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانبين الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذي يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به. 

الفنان محمد علي رزق الفنان دياب المخرج محمد عبد الرحمن حماقي أيتن عامر التاكسي الأفعال

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