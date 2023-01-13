الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تحتفل بمرور 63 عامًا على وضع حجر أساس السد العالي، مشيرًا إلى أن بناء السد أثبت أن الشعب المصري قادر على التحدي والمقاومة، موضحًا أن الشعب بعدما استرد بلده في 1952 من استعمار وملكية بدأ مرحلة البناء.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "في 2013 أيضًا كان في استنقاذ للبلد من فئة كانت عاوزة تصادر البلد لنفسها وتصبغ هوية البلد وتملك البلد لأتباعها، ولذلك أرى أن مصر قدرت تسترد نفسها مرتين الأولى في 52 والثانية في 2013".

وأشار "الباز"، إلى أن مصر شيدت السد العالي ومشروعات كبيرة بعد 1960، وأيضًا مصر بعد 2013 بدأت نفس الشيء، وهي مرحلة بناء البلد.

وتابع: "مصر من 2013 نجحت في بناء 12 مدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع، وأنفاق دمجت سيناء في مصر ومبقتش سيناء جزءا منزوعا من جسد الوطن، ثم البنية الأساسية والأراضي التي تم استصلاحها".

وأردف: "نعيش منذ 2013 حالة بناء منقطعة النظير، وكان في وعي إننا لازم نسابق الوقت، وبالفعل قدر الشعب يصمد ويقف خلف هذه الحالة من التنمية، لكن لازم نعرف لما يبقى في أزمة اقتصادية لا يجب أن يهيل المصريون التراب على ما قاموا ببنائه".

محمد الباز السد العالي اخر النهار النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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