وكيل «صحة مطروح» يناقش خطة دعم المستشفى العام خلال 2023

ناقش الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، خطة المستشفى العام خلال عام ٢٠٢٣ م الجاري مع إدارة المستشفى والإدارات المختصة بديوان عام المديرية ودعم المستشفى بالدعم اللازم لتنفيذ الخطة حسب المعدل الزمني الموضوع عليه أهداف الخطة وكان على أولويات هذه الخطة الصيانة المعمارية وصيانة الأجهزة الطبية وإبرام عقود صيانة لها والتعاقد مع كوادر بشرية في التخصصات ذات الندرة وتطوير مطبخ المستشفى بما يتلائم مع حجم المستشفى العام وتم الانتهاء إلى أن تكون الخطة ربع سنوية تنفذ حسب الأولويات وبدأ العمل بها أول يناير الجاري.

كما تم مناقشة معدل أداء المستشفى خلال العام الماضي ٢٠٢٢ م لمعرفة مدى اقتراب وتحقيق المستشفى أهداف الخطة الماضية ومعرفة نقاط القوة والضعف في المرحلة السابقة والوقوف على احتياجات الخطة الحالية بما يضمن تقديم خدمة طبية فائقة ضمن أعلى معايير الجودة دون وجود معوقات.

واستعرض الدكتور صبري شعبان، مدير المستشفى، المؤشرات الكمية والرقمية وكانت كالتالي "عدد أسرة الرعاية المركزة ٢٩ سرير بزيادة سرير واحد عن العام الماضي بإجمالي حالات دخول 1373 حالة بإجمالي أيام علاج 9328 يوما وبنسبة إشغال 88%، وحدة حديثي الولادة 18 حضانة بإجمالي حالات دخول 400 حالة عدد أيام العلاج 3102 يوم بنسبة إشغال 47%، وحدة الغسيل الكلوي 35 ماكينة تخدم 378 مريضا بإجمالي جلسات 20353 جلسة غسيل دموي.

وأوضح أنه تضمنت أيضا قسم علاج الأورام عدد المرضى 856 مريض، جلسات علاج كيماوي 1191 جلسة، مرضى القسم الداخلي 93 مريض تم حجزهم بقسم الأورام، حالات مترددة 361 حالة حالات جديدة 315 حالة، علاج بيولوجي 6 حالات، مرضى يتطلب لهم علاج إشعاعي 44 مريض تم تحويلهم لمستشفيات جامعة الإسكندرية، علاج هرموني 15 حالة، كما جاء تردد العيادات الخارجية كالتالي 235321 حالة علاج مجاني، 32076 حالة اقتصادي بمجموع 267397 حالة، كما جاء تردد الاستقبال والطوارئ بمعدل 178504 حالة.

وأضاف أن عدد مرضى دخول الأقسام الداخلية 26000 حالة بعدد أيام علاج 55724 يوما علاجيا، ومعدل أداء قسم العمليات ٦ غرف مجهزة تعمل جميعها في آن واحد إن لزم الأمر؛ وعمليات ذات مهارة 492 حالة وعمليات كبرى 249 حالة وعمليات متوسطة 536 حالة، وعمليات صغرى 333 حالة، ومجموع عمليات الداخلي 1610 حالة، وعمليات الطوارئ والاستقبال 1452 حالة، وعمليات حالات العيادات الخارجية 13885 حالة، ومجموع عمليات المستشفى خلال عام 16951 حالة، ومعدل أداء قسم العلاج الطبيعي وعدد المرضى 6406 مريض، وعدد الجلسات 21177 جلسة، ومعدل أداء قسم الأشعة العادية، عدد الأجهزة 6، عدد الحالات 34879 فحصا، موجات فوق صوتية عدد الأجهزة 2 وعدد المرضى 13958 حالة، المناظير جهاز هضمي وجراحي عدد الحالات 90 حالة، أشعة مقطعية 13161 حالة، الرنين المغناطيسي 3444 حالة، الإيكو 402 حالة، الدوبلر 376 حالة، رسم القلب 9177 حالة.

وأشاد وكيل صحة مطروح بمؤشرات الأداء عن العام الماضي ٢٠٢٢ م، حيث إن المستشفى العام كانت تعمل بكامل طاقتها وبفضل الدعم الذي توليه الوزارة نحو التجهيز والفرش الذي تم دعم المستشفى به في أول النصف الثاني من العام الماضي ضمن تنفيذ رؤية القيادة السياسية في إعطاء مزيد من الاهتمام بالمناطق الحدودية وتقديم نفس الخدمة المقدمة في المناطق المركزية وضمن خطة الاستعداد لفصل الصيف ٢٠٢٢ م؛ فقد تم دعم المستشفى بجهاز منظار جهاز هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية وجهاز رسم عصب و١٠ أجهزة رسم قلب حديثة وأجهزة شفاط وباور دريل ومنشار كهربائي للعمليات عدد ١٠٠ سرير كما تم فرش سكن الأطباء والتمريض والفنيين.

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح بمجهودات ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقطاع الصحة وذلك إيماناً منه بأن أبناء مطروح يستحقون خدمة طبية لائقة ترفع عنهم مشقة وعناء السفر خارج المحافظة.