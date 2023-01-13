فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة سوهاج اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 يناير ولمدة 6 أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 26 من الشهر ذاته، على أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين فى نفس اليوم النهائي للتقديم، بعد الساعة 3 عصراً، كما سيتم تلقى طلبات الطعون يومي الأحد والإثنين 29 و30 يناير الجاري.

وقرر المجلس أن يكون اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 6 فبراير القادم، أما تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان فسيكون يوم الأحد 12 فبراير القادم.

كما سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقًا بعد اجتماع لجنة البت في الطعون كما هو مذكور أعلاه، على أن تبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

يذكر أن المجلس قد حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهى “السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل على الأبحاث والمهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي وبناء الشراكات، المشاركة فى تطوير التعليم الجامعي، إضافة إلى بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، المهمات العلمية فى الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة”.