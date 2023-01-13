الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. فاركو يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف فى الدورى

فاركو
فاركو

انتهى الشوط الأول، من مباراة فاركو وسيراميكا، المقامة حاليا على ستاد الإسكندرية، بتقدم صاحب الأرض بهدف نظيف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري (موسم 2022/2023).

سجل هدف التقدم للفريق البرتقالي، أحمد عبدالعزيز "مودي" من ضربة جزاء، في الدقيقة الـ28 احتسبها محمد العتباني حكم المباراة، بعد لمسة الكرة يد أحد مدافعي سيراميكا داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ24، إلغاء العتباني هدفا لسيراميكا كليوباترا، سجله ميدو جابر بداعي التسلل.

وكان فاركو بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: أحمد مودي- عبدالله بكري- أحمد البحراوي- جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: محمود حمادة-  سوكاري- أحمد فؤاد.

خط الهجوم: عمرو جمال- رزقي حمرون- أحمد شريف.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمود السيد- محمود عماد- مروان مجدي- أحمد عوض- رامي صبري- جابر كامل- شكري نجيب - أحمد صغيري - محمود جهاد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد عادل ورجب نبيل، وأحمد بيكهام ومحمد شكري.

خط الوسط: محمد كناريا وعمرو قلاوة، وميدو جابر ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وجون أبيوكا.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد بسام وسيف تقا، ومحمد ناصف وأحمد هاني، وأحمد القرموطي وعبدالرحمن السكران، ورجب عمران وعبدالرحمن بودي، وصلاح محسن.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد العتباني حكمًا للساحة، ويعاونه شهاب راشد حكم مساعد أول، ومحمد السيد علي حكم مساعد ثان، ومعهم أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، ومحمد علاء هاشم حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة من انتصارين وستة تعادلات و4 هزائم، أما سيراميكا يحل عاشرًا برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم.

فاركو الجولة الثالثة عشر للدوري سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز أحمد عبدالعزيز مودي

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