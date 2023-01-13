«بسبب علاقة عاطفية».. حبس متهمين جُدد فى واقعة قتل شاب بكرداسة 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق النار على شاب بكرداسة، بسبب وجود علاقة بين المجني عليه، وابنة أحد المتهمين وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس متهم في الواقعة.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة، بحجة وجود خلافات وعلاقة بين المجني عليه وابنة أحد المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شابًا تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الآخرين الهاربين، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، مدعين وجود علاقة بين المجني عليه، وابنة أحد المتهمين، دفعتهم لقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.