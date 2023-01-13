جوارديولا فى المؤتمر الصحفى: مواجهة مانشستر يونايتد غدا أشبه بمباريات خروج المغلوب

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على صعوبة مواجهة الديربي، الذي تجمع فريقه بجاره مانشستر يونايتد، معربًا عن تطلعه بأن يستعيد الفريق قوته خلال المباريات المقبلة.

وسيحل مانشستر سيتي، ضيفًا على مانشستر يونايتد، ظهر يوم غدٍ السبت، بملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "مباراة الغد أشبه بمباريات خروج المغلوب. في النهاية هي مباراة كرة قدم، وقد يترتب عليها أشياء كثيرة في المستقبل".

وأضاف: "دائما ما تكون المباراة جذابة. الكثير من اللاعبين المتميزين في كلا الجانبين. والفريقان لديهما مدربان من الدرجة الأولى. ستكون مباراة جيدة ".

وتحدث جوارديولا عن مانشستر يونايتد، حيث قال :"لقد تحسنوا كثيرًا ، إنه أمر طبيعي، عندما يصل مدرب جديد للفريق. التحسن واضح في الفريق، الأمر ليس مجرد نتائج. لدي شعور في كل مرة، سواء كانت المواجهة في أولد ترافورد أو الاتحاد، بأنها ستكون مباراة صعبة ".

وعن تراجع أداء الفريق، في مباراة ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية المحترفة، قال جوارديولا: "لقد كنت قلقاً بعض الشيء من أن الأداء أمام ساوثهامبتون يمكن أن يحدث ، لا أعرف ما إذا كان سيحدث مرة أخرى".

وأضاف: “هنالك العديد من المباريات التي سنلعبها، بالطبع أمامنا أسبوع شاق مقبل ، لا يمكننا إنكار ذلك. سنلعب مع توتنهام. هناك العديد من المباريات لنلعبها”.

وتابع: "بعد ساوثهامبتون، لست قلقًا بشأن الألقاب، كل ما يهمنا هو استعادة هويتنا مباراة تلو الأخرى. هذا ما يتعين علينا القيام به ".