الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمنى.. زوجة تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد جلسة تعذيب لـ6 ساعات بالمنوفية

عمرو المزيدي
عمرو المزيدي

كشف برنامج «أمني» الذي يقدّمه الزميل عمرو المزيدي، عبر صفحة «الدستور» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن  تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد جلسة تعذيب لمدة 6 ساعات، وعقب تنفيذ جريمته طلب من أولاده مُشاهدة جثة أمهم قائلًا: "أنا قتلتها".

وتضمنت الحلقة سردًا للجريمة التي شهدتها قرية سبك الأحد في مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، وكشفت عن تفاصيل وكواليس ارتكاب الحادث وما دار قبل ارتكاب المتهم للحادث.

وكشفت أجهزة الأمن عن كواليس الجريمة وتفاصيل تلك الجريمة وضبطت المتهم.

تابع التفاصيل عبر الفيديو التالي: 

 

برنامج أمني برنامج أمني تقديم عمرو المزيدي برنامج أمني على جريدة الدستور برنامج أمني على الدستور برنامج أمني على صفحة الدستور مقتل نورا في سبك الأحد مقتل ربة منزل على يد زوجها في المنوفية

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