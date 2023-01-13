الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحت شعار «وحدة الصوت والهدف»| تفاصيل المُشاركة المصرية في قمة «صوت الجنوب العالمي» بالهند

مصر والهند
مصر والهند

استضافت الهند "قمة صوت الجنوب العالمي" وهي قمة افتراضية خاصة عقدت تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف، حسبما افاد بيان السفارة الهندية  في القاهرة. 

وتعد القمة التي عقدت على مدار يومي 12 و13 يناير، ملتقى جميع بلدان الجنوب العالمي، بهدف تبادل وجهات نظرها وأولوياتها، وذلك بمشاركة أكثر من 120 دولة.

وفكرة المؤتمر مستوحاة من الشعار الذي رفعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو: "العالم كله عائلة واحدة".

تفاصيل القمة بأربع جلسات 

وتضمنت القمة عشر جلسات، عقدت أربع جلسات منها في 12 يناير وعقدت ست جلسات في 13 يناير 2023. 

وحضر كل جلسة عدد من القادة والوزراء من 10إلى 20 دولة، وترأس رئيس الوزراء “مودي” الجلستين الافتتاحية والختامية اللتين عقدتا على مستوى رؤساء الدول والحكومات. 

وكان موضوع الجلسة الافتتاحية للقادة هو "صوت الجنوب العالمي - من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان"، بينما كان موضوع الجلسة الختامية للقادة "وحدة الصوت - وحدة الهدف".

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 8 جلسات وزارية تناول كل منها موضوعاً محدداً حيث ناقشت موضوعات التمويل والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والتجارة والشؤون الخارجية.

مُشاركة مصرية بدعوة هندية 

و شاركت مصر في جلسة وزراء الخارجية حول "مجموعة العشرين: اقتراحات لرئاسة الهند".

شارك في الجلسة عدد من القادة البارزين وهم وزراء خارجية “صربيا وألبانيا ومالي وموريتانيا وتشيلي والفلبين والإمارات العربية المتحدة”. 

وفي رسالة مسجلة له، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تقديره للهند لتوجيهها دعوة إلى مصر للمشاركة في مجموعة العشرين كـ "دولة ضيف". 

وتحدث شكري في كلمته عن الأزمات متعددة الأبعاد، مثل جائحة كوفيد-19 واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتفاقم أزمة الأمن الغذائي والتهديد الوجودي للتغير المناخي، كما تحدث عن التأثير المدمر لتلك الأزمات التي تؤدي إلى زيادة أعباء الديون في العديد من البلدان النامية.

 ودعا إلى نهج شامل في إطار نظام اقتصادي يقوم على قواعد. وسلط وزير الخارجية سامح شكري الضوء على بعض الأولويات بالنسبة لمصر في مجالات الأمن الغذائي، وتمويل المناخ، والحصول على الأشكال الحديثة من الطاقة بأسعار معقولة. 

كما دعا شركاء التنمية إلى تقديم الدعم لدول الجنوب العالمي من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي وتوفير احتياجات التنمية المستدامة. وأعرب عن تقديره للهند لتنظيمها القمة التي أتاحت لدول الجنوب العالمي فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في تحقيق التنمية حول العالم.

سوف تعمل الهند على ضمان أن تحظى المشاركات القيمة للدول المشاركة في مباحثات قمة صوت الجنوب العالمي بالاهتمام الذي يليق بها عالمياً.

استضافة الهند عقدة ودة الصوت قمة افتراضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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