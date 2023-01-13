الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. انطلاق أولى حلقات حكاية «لسة فى أمل» بطولة محمد كيلانى

محمد كيلاني
محمد كيلاني

تنطلق، غدًا، أولى حلقات الحكاية الثالثة من مسلسل “في كل أسبوع حكاية” والتي تحمل عنوان “لسة في أمل” ويخوض بطولتها الفنان محمد كيلاني بمشاركة الفنانة الشابة كارولين عزمي.

"لسة في أمل" مكونة من 5 حلقات، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبدالسلام ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولى، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرون.

"في كل أسبوع حكاية" الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللي بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا- مها سليم" ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة وتحديداً في عام 2023.

مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسرى.

وصور صناع "في كل أسبوع حكاية" حكايتين من العمل، الأولى تحمل اسم "في التاكسي" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي ويشارك في بطولتها إنجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

كان آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الل المتحد الفنان محمد كيلاني المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانين الشباب المنتجة مها سليم حكاية حكايتي

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