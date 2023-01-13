الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترحات إعادة تعديل السير بشوارع رئيسية

محافظ مطروح من الحدث
محافظ مطروح من الحدث

أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالدور الطبى لمركز القلب بمطروح، بعد إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة وقيام المركز خلال الأسبوع الماضى مع تواجد الاستشاريين بإجراء ٤ حالات قلب مفتوح و٣ قسطرة أطفال، بالإضافة إلى حالة طارئة لعملية دقيقة لحالة بجرح بجانب القلب.

وناقش محافظ مطروح مقترحات إعادة تعديل تعديل السير بعدد من الشوارع الرئيسية، حيث أوضح اللواء محمد البنداري، مدير إدارة مرور مطروح، أنه تمت مراجعة مخطط جامعة إسكندرية من خلال إدارة المرور ومديرية الإسكان وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، والتحويلات المقترحة بالشوارع الرئيسية داخل المدينة لتيسير حركة المرور، ومنها مقترح تحويل شارع إسكندرية للمشاة، خلال فصل الصيف، وتحويل السيارات لشارع عمر المختار وتطوير للشوارع بالتنسيق مع مجلس المدينة في عمل البلدورات وشنايش المطر بعدد من الشوارع كالتهريب وغيرها، مشيرا إلى أنه جار كذلك رفع كفاءة غرفة عمليات المرور مع تطوير إشارات المرور بالمدينة.

كما ناقش محافظ مطروح جهود قطاع الكهرباء في تحقيق الاستقرار للتيار الكهربي، حيث أكد المهندس طارق زكي، رئيس قطاع كهرباء مطروح، أنه تم العمل على استقرار التيار الكهربي بمدينة مرسى مطروح الكهرباء مع تعديل في منطقة الكورنيش أمام منطقة الإسعاف لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي، ومتابعة نقل الكابلات والأعمدة مع أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلي.

وأشار رئيس قطاع كهرباء مطروح إلى أنه جار، حاليا، إجراءات تحويل كل المحولات الكهربية طاقة الـ٥٠ كيلووات وزيادة طاقتها إلى ١٠٠ كيلو، خاصة بالقرى والتجمعات لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي، بينما وجه محافظ مطروح بدراسة زيادة الطاقة الكهربية بمستشفى الحمام لاستيعاب التوسعات الجديدة بالمستشفى بالتنسيق مع شركة كهرباء إسكندرية والشئون الصحية بالمحافظة. 

من ناحية أخرى، وجه محافظ مطروح للمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، بعرض إجراءات افتتاح وتشغيل المبنى الخدمى بمنطقة الكيلو ٤ من خلال طرح الوحدات السكنية والإدارية والتسعير التقريبي، وكذلك إيجار المحلات بالدور الأرضي وإجراءات وضوابط الإعلان للتقديم عليها.

الساحل الشمالي الغربي الطريق الدولى الساحلى كهرباء مطروح محافظ مطروح مرور مطروح

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