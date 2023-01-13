الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكبر إطعام في مصر.. تفاصيل مبادرة «خيرك سابق» (فيديو)

أكبر إطعام في مصر
أكبر إطعام في مصر

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد تفاصيل عن مبادرة "خيرك سابق"، والتي  تأتي تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وجاءت أبرز تفاصيل المبادرة كالتالي.

- تفاصيل مبادرة "خيرك سابق"

  • ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
  • تعد أكبر مبادرة إطعام لدعم 5 ملايين أسرة طوال العام.
  • تستهدف المبادرة توسيع دائرة الحماية الاجتماعية.
  • المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاثة.
  • أول مستويات المبادرة توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة.
  • تتضمن توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المستحقة بمنازلها.
  • ثالث مستويات المبادرة توزيع الوجبات الساخنة بكافة المحافظات.

- أكبر مبادرة إطعام في مصر

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلن عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان «خيرك سابق»، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية.

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