الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28616 طنًا تشمل: 900 طن ملح، 5500 طن يوريا، 4495 طن رمل، 17721 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54932 طنًا تشمل: 12100 طن قمح، 1252 طن خردة، و607 أطنان زان، و750 طن زيت طعام، و16350 طن سكر، و4041 طن أبلاكاش، و15272 طن حديد، و4560 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 11 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 266 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48953 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 101812 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2252 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات تفريغ حاويات

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وائل لطفي

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