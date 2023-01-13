دراسة: الشعور بالتوتر والإرهاق في منتصف العمر يزيد من الإصابة بالخرف

توصلت دراسة إلى أن الشعور بالتوتر أو التوتر أو الإرهاق في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف .

في الوقت الذي يحاول فيه معظم الناس التوفيق بين العمل والالتزامات الأسرية والاجتماعية فليس من غير المعتاد أن تعاني من الضائقة العقلية، حيث وجد الباحثون أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ بنسبة تصل إلى 24 في المائة.

ووفقا لموقع “hindustantimes” تابع فريق من جامعة هلسنكي 68000 شخصًا لمدة تصل إلى 45 عامًا، وطلب من المشاركين ملء استبيانات حول الأعراض النفسية.

تم الحصول أيضًا على البيانات التي استمر فيها المشاركون لتطوير الخرف من السجلات الصحية.

وكشف التحليل أن أولئك الذين قالوا إنهم عانوا "في كثير من الأحيان" من الإجهاد أو الاكتئاب أو العصبية أو الإرهاق - منذ وقت مبكر من سن 45 - لديهم خطر متزايد بنسبة 17 إلى 24 في المائة للإصابة بالخرف، حيث قال الفريق إن سبب الارتباط لا يزال غير واضح ، لكن من المهم فهم عوامل الخطر للمرض.

وكتب قادة الدراسة في مجلة جاما نتوورك أوبن:"مع تقدم السكان في السن ، أصبحت اضطرابات الذاكرة أكثر شيوعًا. بطبيعة الحال ، هذا يجعل فهم عوامل الخطر الخاصة بهم أمرًا مهمًا.

من منظور الطب النفسي، من المثير للاهتمام بشكل خاص أنه من خلال النمذجة الدقيقة ، أنشأنا صلة بين الأعراض المرتبطة بالضيق العقلي ومرض الدماغ العضوي، وفي هذه الدراسة ، ارتبطت أعراض الضيق النفسي بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب."

كما أن الارتباط بين الاكتئاب والإرهاق والخرف تم اكتشافه بشكل ملحوظ فقط لدى الرجال، حيث دون الخبراء "يمكن أن يشير هذا إلى أنه من بين الرجال الذين يبلغون عن أعراض الاكتئاب" في كثير من الأحيان "، قد تكون درجة الأعراض أكثر حدة وبالتالي ترتبط بشكل أقوى بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وجدت دراسة حديثة أن ست دقائق فقط من التمارين عالية الكثافة يوميًا يمكن أن تساعد في تأخير ظهور مرض الزهايمر.

وجد علماء من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا أن نوبة من التمارين القوية لمدة ست دقائق ، تتكون من 40 ثانية من ركوب الدراجات و 20 ثانية من الراحة ، عززت توافر البروتين المرتبط بتكوين الدماغ والتعلم والذاكرة.

تظهر الأبحاث أنه في عام 2019 كان هناك أكثر من 850 ألف شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة.

يمثل هذا واحدًا من كل 14 شخصًا يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر ، مع توقعات بأنه سيكون هناك أكثر من 1.5 مليون شخص مصاب بالخرف بحلول عام 2040، ف مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الاضطرابات العصبية التقدمية (تلك التي تؤثر على الدماغ) والتي تؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك.

هناك أنواع عديدة من الخَرَف ، وأكثرها شيوعًا مرض الزهايمر، قد يعاني بعض الأشخاص من مجموعة من أنواع مختلفة من الخَرَف.

كم من الناس تتأثر؟

أفادت جمعية الزهايمر أن هناك أكثر من 900000 شخص مصاب بالخرف في المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 1.6 مليون بحلول عام 2040.

يعد مرض الزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعًا ، حيث يصيب ما بين 50 و 75 في المائة من المصابين.

فى الولايات المتحدة ، تشير التقديرات إلى أن هناك 5.5 مليون مصاب بمرض الزهايمر. ومن المتوقع ارتفاع نسبة مماثلة في السنوات القادمة.

مع زيادة عمر الشخص ، يزداد خطر الإصابة بالخرف.

تتحسن معدلات التشخيص ولكن يُعتقد أن العديد من الأشخاص المصابين بالخرف لا يزالون غير مشخصين.

هل هناك علاج؟

حاليا لا يوجد علاج للخرف.

لكن الأدوية الجديدة يمكن أن تبطئ من تقدمه ، وكلما تم اكتشافه مبكرًا ، يمكن أن تكون العلاجات أكثر فعالية.