10 إطلالات من أفضل لحظات الموضة الشتوية للعائلة المالكة (صور)

يتصف العائلة المالكة من الأكبر للأصغر بالشياكة والحرص على الظهور بمظهر أنيق لملاحقة الكاميرات لهم في كل مكان لذا نرصد أجمل الإطلالات الشتوية للعائلة المالكة فيما يلي :

1- في اليوم الذي أعلنت فيه عن حملها الأول في نوفمبر 1981، ارتدت ديانا معطفًا من تصميم بيلفيل ساسون وقبعة من تصميم جون بويد، أنهت الزي الأنيق مع الكعب الأزرق الذي يتناسب مع قبعتها.

2-ارتدت فستانًا مخططًا من جينا فراتيني مع سترة مخملية في فبراير 1985، ارتدت ديانا الثوب في حفل موسيقي في قاعة سانت ديفيدز في كارديف، ويلز.

3-ارتدت ديانا هذا الزي العصري باللونين الأصفر والأسود من إسكادا في نوفمبر 1987، ارتدت الزي في حفل أقيم في فندق Rathaus في برلين بألمانيا اليوم، تعتبر المعاطف والسترات المنقوشة مظهرًا شتويًا شهيرًا.

4- معطف الترتان الذي ارتدته ديانا في فبراير 1990 لن يكون في غير مكانه في المتاجر اليوم ارتدت ديانا المظهر، مع حذاء بكعب أحمر وأسود، أثناء زيارة إبسويتش في سوفولك.

5- ارتدت كيت ميدلتون معطفًا ورديًا زاهيًا وأنيقًا من التوت في مارس 2015، كان ميدلتون، الذي تم توثيق اختياراته التي لا تشوبها شائبة من معاطفه، يزور مركز ستيفن لورانس في لندن.

6- كانت ترتدي معطف Miu Miu مزينًا بأزرار ذهبية وياقة سوداء مخملية في خدمة العائلة المالكة يوم عيد الميلاد 2017، كان معطف المصمم قد بيع بالتجزئة سابقًا مقابل 3461 دولارًا قبل طرحه للبيع مقابل 1725 دولارًا.

7- ارتدت فستانًا أزرق مخمليًا من طراز Erdem أثناء زيارتها للسويد في يناير 2018، ارتدت الفستان في حفل استقبال للاحتفال بالثقافة السويدية في معرض Fotografiska في ستوكهولم.

8- لقد أعادت ارتداء معطف كاثرين ووكر الأحمر عدة مرات، ارتدته مؤخرًا في مارس 2020 في خدمات يوم الكومنولث للعائلة المالكة في Westminster Abbey، ولكنه أيضًا اللون المثالي لاحتفالات الأعياد.

9-ارتدى الأمير ويليام إطلالة شتوية كلاسيكية باللون العنابي والأزرق البحري خلال جولة في برادفورد في يناير 2020، كان دوق كامبريدج يرتدي معطفًا أزرق داكن وربطة عنق مع سترة بورجوندي وقميص أزرق فاتح متقلب.

10- في أول عيد ميلاد لها مع العائلة المالكة في عام 2017، ارتدت ميجان ماركل معطفًا أنيقًا بربطة عنق بلون الجمل 1495 دولارًا من Sentaler، كانت ترتدي المعطف مع جزمة من جلد الغزال البني، وقبعة مطابقة، وحقيبة من كلوي باللونين البني والأحمر.

في المسلسل الوثائقي "Harry & Meghan" على Netflix، الذي عُرض لأول مرة في ديسمبر، قالت ميجان إنها "نادراً ما كانت ترتدي اللون" في المناسبات الملكية، كان جزء من سبب خزانة ملابسها المحايدة هو البروتوكول الملكي، الذي قالت إنه لفهمها يفرض أن أفراد العائلة المالكة لا يمكنهم ارتداء نفس لون أفراد العائلة ذوي الرتب الأعلى.