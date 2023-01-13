على «dmc».. عرض الحلقة الثانية من برنامج «الدوم» بوابة النجوم الليلة

تعرض قناة dmc الحلقة الثانية من برنامج الدوم الموسم الثاني في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، بعد انطلاق الموسم أمس بحلقة تضمنت عددا كبيرا من المواهب الخاصة التي نالت إعجاب لجنة التحكيم والجماهير في آن واحد.

وحققت أولى حلقات برنامج الدوم الموسم الثاني نجاحًا كبيرًا جعل الجمهور يتساءل عن موعد عرض الحلقة الثانية اليوم، و البرنامج الدوم يضم مواهب من كل محافظات الدولة، وانطلقت اختباراته في ست محافظات ثابتة هي الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنصورة وأسيوط والأقصر.

وتقدم ما يقرب من 25 ألف متسابق في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني لاختيار 95 متسابقا منهم للوصول إلى المرحلة الثانية.

وتضم لجنة التحكيم في المرحلة الأولى من برنامج الدوم الموسم الثاني أحمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء،والإعلامي شادى شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك لتقييم المواهب المتقدمة واختيار الأفضل منها للتأهل للمرحلة الثانية.

يذكر أنه كان قد تم تقديم الموسم الأول من برنامج الدوم وشهد ظهور عدد كبير من المواهب الشابة من بينها مريم حسن مقدمة مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أشاد بها خلال المؤتمر.