التشكيل الرسمى لمباراة أسوان وحرس الحدود فى الدورى الممتاز

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود التي ستبدأ في الثالثة الا الربع عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى.. عمرو حسام

خط الدفاع.. محمد مصطفى ميدو – أحمد كاستيلو – محمد عطوة – علي فتحي

خط الوسط.. أحمد بلحاج – أحمد خالد – رافائيل أياجوا – عماد فتحي

خط الهجوم.. محمود حمدي زكي – ديلسون كاموني.

كما أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمود بن والي- خالد سامي – محمد عبدالله

خط الوسط.. محمد رضا – أحمد فتحي فيليكس – مصطفى جمال – أحمد شديد قناوي

خط الهجوم.. مصطفى صبحي- مصطفى زيكو – محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كريم عماد وكوكو ومؤمن عوض وأحمد داودا وغريب ياسر وإسلام عبداللاه وأحمد أيمن وإسلام جمال وفلانتين أودو.

ويحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات، وتعادل واحد وست هزائم وسجل 13 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا وجمع عشر نقاط من آخر 4 مباريات، بالفوز على إنبي والمصري والزمالك والتعادل مع البنك الأهلي، ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 19 نقطة والتقدم للمركز السادس بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري.

ويحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز الخامس عشر برصيد عشر نقاط من انتصارين و4 تعادلات وست هزائم، وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 16 هدفًا وجمع 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على البنك الأهلي والإسماعيلي والتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام المقاولون، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13 والتفوق على البنك الأهلي بفارق نقطة والتساوي مع سموحة وطلائع الجيش ومواصلة الابتعاد عن مثلث الهبوط.

يدير المباراة محمد عباس قابيل، ويساعده رجب محمد، ومحمد مجدي سليمان، ومعهما جلال أحمد حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة ميدو حكم فيديو، وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.