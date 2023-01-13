الأمم المتحدة تطالب اليونان بإسقاط التهم الموجهة إلى 24 عاملاً إنسانيًا

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، المحاكم اليونانية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 24 عاملاًا إنسانيًا تجري محاكمتهم بتهمة التجسس بينهم السباحة السورية سارة مارديني.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأممية إليزابيث ثروسيل في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدا لأنه يجرم الأفعال التي تنقذ حياة الناس"، داعية إلى إسقاط جميع التهم بحق جميع المتهمين".

وتجمع ناشطون أمام محكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية يوم الثلاثاء الماضي، حاملين لافتة كتب عليها "إنقاذ الأرواح ليس جريمة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

يأتى ذلك بعد أن بدأت محاكمة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمتطوعين الـ24، الذين يواجهون تهما خطيرة وأحكاما طويلة بالسجن بسبب عملهم في الاستجابة على السواحل لمساعدة اللاجئين في البحر.

يجدر الإشارة إلى أن العديد من الذين يحاكمون في المركز الدولي للاستجابة لحالات الطوارئ ERCI، التابع لمنظمة غير حكومية يونانية، عملوا بين عامي 2016 و2018.

وألقى القبض عام 2018 على العديد من أعضاء فريق "ERCI"، بمن فيهم مارديني، والمدير الميداني للجماعة انذاك، ناسوس كاراكيتسوس، ومؤسسها بانوس مورايتيس.

واحتجزوا لأكثر من 100 يوم قبل إطلاق سراحهم، وكانوا ينتظرون بدء المحاكمة لأكثر من أربع سنوات.

الأمم المتحدة: أكثر من 7.82 مليون لاجئ أوكرانى وصلوا إلى أوروبا منذ 24 فبراير

وفى تصريحات سابقة، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 8 نوفمبر الماضى، وصل 7822309 لاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا، و2852395 إلى روسيا.



وذكرت المفوضية أن روسيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين 2852395 تليها بولندا 1489155 وألمانيا 1019789 وجمهورية التشيك 458679 وإيطاليا 171546 وإسبانيا 151786 وتركيا 145000 وبلغاريا 144018 والمملكة المتحدة 141500 وفرنسا 118994 وسلوفاكيا 100041. في الدول الأخرى، لا يتجاوز هذا العدد 100.000. وتم تضمين 4697154 لاجئًا في برامج الحماية والدعم المؤقتة الوطنية.



ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، منذ 24 فبراير، وصل 14853082 شخصًا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة.

وفي الوقت نفسه، عبر 7359216 شخصًا الحدود بالاتجاه المعاكس