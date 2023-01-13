بطريرك القدس للاتين يترأس احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بييوم الحج الـ23

أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن، صباح اليوم، يوم الحج الـ23 إلى موقع معموديّة السيد المسيح (المغطس) بقداس احتفالي حاشد ترأسه البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وحضور آلاف الحجاج من مختلف مناطق المملكة.

وحضر القداس العديد من الأساقفة المشاركين ضمن وفد ’ تنسيقية الأساقفة من أجل دعم الأرض المقدّسة‘القادمين من دول أوروبية وأميركا الشمالية، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، كذلك الكهنة والرهبان والراهبات.

وخلال الاحتفال الديني، بارك البطريرك القدس للاتين الحضور بماء نهر الأردن المقدس، وألقى غبطته عظة القداس، متحدثًا فيه عن معاني المعمودية الروحيّة والإنسانيّة قائلاً: المعمودية هي فخر لكنها أيضًا مسؤولية في نشر المحبة والقيم الإنسانيّة والروحيّة.

تم خلال الاحتفال رفع الأدعيّة والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ومن أجل تمتين الوحدة الوطنية، والدعاء بأن يعم السلام والعدالة في القدس وفلسطين وسائر دول المنطقة والعالم.

واختتم القداس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية الأب عماد علمات شكر فيها باسم البطريركية اللاتينية وجميع الكنائس الكاثوليكية، الجهات الحكوميّة والأمنيّة والكنسية التي عملت بتعاونٍ لإنجاح يوم الحج الكاثوليكي لعام 2023، كما قدّم الشكر للسفراء والأساقفة من الدول الصديقة على محبتهم للأردن، وزيارة موقع المعمودية، متمنيًا أن يكون العام الحالي مزدهرًا بحضور حجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأردن المقدّس.

ومن جهته قال البطريرك بيتسابالا خلال مؤتمرٍ صحفي عقده المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، قبيل إقامة القداس الإلهي: أننا نولي الاهتمام الكبير لهذا المكان المقدس ونؤكد على تشجيعنا لمشروع تطوير موقع المغطس الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا".

ولفت البطريرك إلى أن مشروع تطوير موقع المعموديّة سيشجّع الحجاج والمؤمنين من مختلف أنحاء العالم على القدوم إلى هذا المكان ويمضون فيه أيام وليالٍ وليس ساعات خصوصًا أنه سيتم توفير الخدمات كافة التي يحتاجها الحجاج.

كما استذكر خلال المؤتمر الذي حضره أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين ومدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجيان، وممثل هيئة تنشيط السياحة عامر الطوال، البابا الراحل بندكتس السادس عشر الذي وقف مع جلالة الملك وجلالة الملكة لوضع حجر الأساس لكنيسة المعموديّة الكاثوليكيّة في 10 مايوعام 2009، داعيًّا الأصدقاء من كل مكان إلى أن يساعدوا قدر الإمكان في سبيل إتمام هذه الكنيسة والتي ستكون تحفة فنية رائعة تحمل اسم معمودية السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن.

وأشار إلى أن الكنسية ستحتضن بين جنباتها ديرين، واحد مخصص للرهبان وواحد للراهبات، وفيها متسع لاستقبال المجموعات الشبابية والرهبانية والحجاج الراغبين في إقامة أنشطتهم الروحية حيث الصمت والهدوء وعيش برية يوحنا المعمدان.