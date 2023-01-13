القبض على أخطر عصابة لاستغلال الأطفال فى التسول بشبرا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليه مكرهًا عنهم باستخدام سلاح أبيض "كتر" والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهم 5 أحداث.

وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليها.