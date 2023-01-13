الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق طبى بمستشفى المحلة العام ينقذ حياة رضيع يعانى من تسمم دموى

الطفل
الطفل

أنقذ مستشفى المحلة العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، حياة طفل رضيع كان يعاني من تسمم دموي حاد وفي حالة صحية خطرة بين الحياة والموت، وأشاد الدكتور توفيق الإبس مدير مستشفي المحلة بالجهود الطبية بقسم الأطفال المبتسرين والحضانات في قدرتهم على توفير الرعاية الصحية الأولية لحالة الطفل المذكور.

من جانبه، كشف الدكتور حازم الجوهري رئيس قسم الأطفال والحضانات، أنه يشكر الله أولا على فضله في إنقاذ حياة الطفل من الموت، لافتا إلى استقبال حالة الطفل وعمره 15 يوما بعدما تم نقله من حضانة خاصة في زفتى وكانت حالة الطفل تعانى من خطر الإصابة بتسمم دموي ونسبة الميكروب عالية جداً.

كما كشف الطبيب المعالج عن  بذل الفريق الطبي مجهودات خارقة من متابعة دقيقة ووضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل مزرعة للميكروب ووضع خطة للعلاج، مشيرًا إلى نجاح الجهود المتميزة خلال 28 يوما بالوصول بالطفل إلى الشفاء التام والخروج بسلامة إلى أهله.

حضانة مستشفى المحلة العام ينقذون حياة طفل رضيع تسمم دموي

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