المركز القومي للفنون يتسلم مقتنيات عبد الحليم حافظ الأحد

يهدي محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بعضا من مقتنيات عبد الحليم حافظ لمتحف رموز ورواد الفن المصري.

وقرر الطرفين أن يكون إرسال مقتنيات العندليب في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأحد ١٥ يناير بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن بـ٩ش حسن صبري بالزمالك.

من ناحية أخرى، رد محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ، في وقت سابق على الإيصال الموقع من العندليب الراحل بإذن صرف 150 حنيه بدل مطرب من شركة صوت الفن التي كان حليم شريكاً فيها، بعد ظهور هذا الإيصال على إحدى صفحات السوشيال ميديا.

وقال إن هذا الايصال مضروب ومزور، مضيفا: «دا اسمه أي كلام وخلاص، هو عبد الحليم هيجى ياخد 150 جنيه!؟ فدا كلام يضحك الصراحة، وهو طبعا مصلحة اللي ضاربهم أنه يحاول يلفق لعبد الحليم أشياء قانونية مش موجودة علشان كدا ضرب الوصلين دول، وعبد الحليم أصلاً شريك في الشركة فهيصرف لنفسه فلوس بهذه الطريقة مثلا!؟، واللى حصل إن واحد ضارب توقيع على وصل قديم وخلاص ودا شغل نصب قديم من بتاع زمان».