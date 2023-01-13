ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط حوالي طنيِّ و755 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهودها على المحلات والمنشآت التجارية والمخازن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين؛ وذلك قبل طرحها بالأسواق حفاظا على السلامة العامة، مشددًا على التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

من جهته، قال مدير مديرية الطب البيطري، علاء عبدالعال، إن الحملات أسفرت عن ضبط حوالي 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي، وضبط 700 كجم هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالعجوزة، وضبط 700 كجم لحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة، وضبط 48 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم، وضبط 57 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و1170 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر حيال المخالفين.

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