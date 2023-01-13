ضمن خطة توسيع وتحسين شبكة الطرق.. رصف وتطوير طريق التجنيد بالجيزة

تضع الدولة المصرية تطوير الطرق والكباري والأنفاق ضمن أولويتها، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة في مشروعات الطرق وتطويرها بكافة المحافظات، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع رصف وتطوير طريق التجنيد بمحافظة الجيزة، والذي تم تنفيذه في أغسطس عام 2021، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع وتحسين شبكة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتمت أعمال مشروع رصف وتطوير طريق التجنيد بالجيزة، على مساحة 2.5 كم طول × 25م عرض، بإجمالي تكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير رصف الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة والجزيرة الوسطى ودهان البلدورات والأسوار، وتدبيش الأجزاء المتهالكة على جانبي الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة لرفع كفاءة الإنارة به، بالإضافة إلى تخطيط الشارع، ومن ثم تطوير ورصف موقف الأتوبيس الموجود في المنطقة.

- خطة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية

يأتي ذلك ضمن إطار خطة تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية، والتي كان من ضمنها رصف وتطوير طريق التجنيد بالإضافة إلى رصف وتطوير الطريق المؤدي لسنترال الرماية ومكتب البريد، علاوة على أعمال أعمال إنارة كوبري المشاة الأول بجوار مدخل مساكن الضباط ومدارس مصر للغات وإنارة الكوبري الثالث أمام البوابة الثانية لحدائق الاهرام.

كما تم تطوير مدخل الطريق المؤدي للسنترال الرماية وإضفاء منظر جمالي له، من خلال تزويد المساحات الخضراء بدعم الجزر الوسطي، وضرورة إلزام سائقين النقل العام بالأماكن المخصصة لهم في السير وتخصيص مكان للسيارات الفان لعدم إعاقة الحركة المرورية للطريق العام ، بالإضافة إلى تطوير الأكشاك الموجودة بالموقف بشكل حضاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وفي وقت سابق صرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأن أعمال التطوير شملت منطقة الهضبة وحدائق الأهرام بجانب منطقة التجنيد، وذلك لقربهما من المتحف المصري الكبري، والتي تحرص الدولة على تطوير كافة الأماكن المحيطة به.