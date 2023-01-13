الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تحصين 368 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

ماشية
ماشية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع التي انطلقت في 19 نوفمبر الماضي؛ لتوفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكل أرجاء المحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي.

وأفاد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى أنه تم تحصين (368) ألفًا و(683) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة تجاوزت (98%) وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري، جموع المربيين، بضرورة التجاوب والتعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

من جهته، أشاد محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بمثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لتغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

الاقتصاد القومي اقتصاد القومي أغنام ارتداء الكمامات ابقار الطب البيطري الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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