الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تواجد ميداني للأجهزة التنفيذية للتعامل مع أمطار نوة الفيضة الكبرى بأحياء الإسكندرية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

وفي هذا الصدد، تابعت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من أمام بوابة ميناء الدخيلة، وشارع مسجد قباء أبو يوسف قبلي، ومن أمام الحديد والصلب، ومطلع كوبري 21، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وطريق الإسكندرية مطروح البيطاش.

وفي حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشارع الرئيسي من عزبة الشامي والشوارع الفرعية، وكسح تجمعات المياه من شوارع الفلكي والمراغي، وابن عقيل، وخلف محطة قطار فيكتوريا الملك حفني قبلي، وشارع البحرية، ومساكن عثمان، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى بنطاق الحي.

- رفع تجمعات الأمطار في حي المنتزه ثان

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع مصطفى كامل طريق الإصلاح، والملك حفني والنبوي المهندس وشارع الملاحة وكوبري المندرة ونفق 45 وشارع 16 اسكوت والطريق الدولي مدخل عزبة أبو سرحة، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بشارع 10 بالمستعمرة وأمام مصنع البن بمرغم ونجع العرجي وقشوع، والشرقاوي، بالإضافة إلى متابعة أعمال تجريف للشوارع حول شنايش مياه الأمطار بشوارع الخاصة الملكية والبنك ومخزن الزيت ومنطقة الوكالة.

وفي حي وسط تحت إشراف عزة سعد رئيس الحي،  تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق،  أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من منطقة سيدي جابر، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان،  أعمال الإنتهاء من تجمعات مياه الأمطار بطريق الكافوري أمام استاد برج العرب، وكذلك متابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع متفرقة بنطاق الحي.

وقام اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية بعدد من الشوارع بنطاق الحي، وكذلك متابعة مدخل القلعة وميدان عرابي وش قصر رأس التين، وش النصر.

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الإسكندرية غرفة عمليات المحافظة الأجهزة التنفيذية التواجد الميداني تجمعات مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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