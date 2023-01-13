الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أتمت إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي، التعاقد على توريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديدة بمستشفيات جامعة طنطا.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، بتوريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديدة بأفضل التجهيزات والإمكانيات الطبية، في ظل الدعم المقدم من  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لتنضم إلى أقرانها من سيارات الإسعاف بالمستشفيات الجامعية .

و السيارة  موديل 2022، ذات تجهيز هندسي وطبي بمواصفات طبقا لشروط هيئة الإسعاف المصرية حيث بها عزل كابينة المرضى بالكامل بمواد مقاومة للمياه والبكتريا وشحن الكهرباء، وبها وحدات تخزين ( صيدلية ) لحفظ الأجهزة والمستلزمات الطبية مصنوعة من مواد عالية الجودة وبها بار بطول الكابينة معلق فى السقف وفيها تغطية أرضية بمواد عازلة سهلة التنظيف ضد الحرارة والبرودة، ومقاومة للانزلاق وللشحنات الكهربائية من مادة الفينيل المقوى، وبها نظام أكسجين مكون من 3 مخرج بالمرطب والفلوميتر متصلين بعدد 2 أنبوبة سعة 10 لترات، وعدد 2 أنبوبة سعة 2 لتر وعدد 6 أقنعة تنفس أحادية الاستخدام .

 وتحتوي السيارة على كرسي طبيب عالي الجودة وكنبة جانبية تسع لـ 3 أفراد وبها أجهزة طبية كاملة وهى جهاز "مونيتور" لقياس العلامات الحيوية وجهاز تنفس صناعي، وجهاز صدمات لإنعاش القلب وجهاز رسم القلب وجهاز شفط وجهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس السكر و"ترولي" لنقل مريض يصل وزنه لـ 200 كيلو جرام .

اول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات بمستشفيات طنطا

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