المحافظة رفعت درجة الاستعداد.. تساقط أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، فجر اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ المصحوب بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة على المدن والقرى الساحلية، وبالأخص ، مدن إدكو وكفر الدوار ، ورشيد والمحمودية، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة للدفع بعدد من المعدات لسرعة رفع آثار الأمطار من الشوارع ، والطريقين الزراعي والصحراوي.

- رفع درجة الاستعداد والتأهب لمجابهة الأمطار

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والتأهب، و تمركز المعدات وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها، وذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد المحافظة أمطار تبدأ متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحياناً من بعد فترة الظهيرة وخاصة على شمال ووسط المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكدت نائب المحافظ استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، مشددة على رفع درجة الاستعداد بمنظومة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية باتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الآتي.

والالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، و مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما تم التنبيه على مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.