الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صدمتها سيارة مسرعة.. مصرع طالبة أثناء عبورها شارع الهرم

مصرع طالبة أثناء
مصرع طالبة أثناء عبورها شارع

شهد شارع الهرم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، مصرع طالبة نتيجة اصطدام سيارة بها، أثناء عبورها الطريق، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

 تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة في حادث تصادم بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طالبة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بعد التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية اللازمة بمديرية أمن الجيزة بمحافظة الجيزة المستشفى العام صباح اليوم الجمعة مصرع فتاة مصرع طالبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

سويلم: خطة للتحول للري الحديث في 533 فدان قصب السكر لترشيد المياه

الإحصاء: 23.3% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022

لليوم الثاني.. استمرار الأمطار الغزيرة على الإسكندرية وجهود مكثفة لرفع تراكمات المياه

الفول بـ 35 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم في الأسواق التجارية

«الأنباء» الكويتية تبرز تأكيد مصر والسعودية أهمية استمرار التنسيق السياسى

حدث ليلًا|ضبط 3 متهمين بسرقة 10 آلاف دولار.. وعاطل يطعن صديقه بسبب 200 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى