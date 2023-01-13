صدمتها سيارة مسرعة.. مصرع طالبة أثناء عبورها شارع الهرم

شهد شارع الهرم بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الجمعة، مصرع طالبة نتيجة اصطدام سيارة بها، أثناء عبورها الطريق، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة في حادث تصادم بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت طالبة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بعد التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.