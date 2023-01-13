الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. قرعة كأس العالم للأندية 2022 بمشاركة الأهلى

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2022

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، قرعة نهائيات كأس العالم للأندية 2022، والتي ستستضيفها المغرب، خلال الفترة ما بين 1 و 11 فبراير المقبل.

وستقام قرعة البطولة، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بأكاديمية (محمد الخامس) لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط.

وسيشارك في النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية، التي ستحتضنها مدينتا الرباط وطنجة، كل من الأهلي، إلى جانب كل من الوداد البيضاوي المغربي، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيخوض الأهلي البطولة بصفته وصيفًا لحامل لقب دوري أبطال إفريقيا، التي حققها الوداد البيضاوي، بعد منح المغرب، شرف استضافة البطولة، ليحجز ممثل الكرة المصرية، مقعد الدولة المضيفة في مونديال الأندية.

طريقة إجراء القرعة

ستجرى المباراة الافتتاحية بين فريقي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الأول من فبراير المقبل. 

الدور الثاني للبطولة

المباراة رقم (2): فريق A X  الفائز من المباراة الافتتاحية

المباراة رقم (3): الوداد المغربي X فريق B

وكشف "فيفا" عن طريقة إجراء قرعة الدور الثاني لمونديال الأندية، والتي ستكون كالآتي:

الوعاء الأول يضم كل من فريقي الهلال السعودي وسياتل ساوندرز الأمريكي، بينما يضم الوعاء الثاني فريق A و فريق B.

وسيتم سحب كرة من الوعاء الأول، على أن يسحب بعدها كرة من الوعاء الثاني، ثم يتم تكرار العملية مرة أخرى.

وبذلك، سيتجنب الأهلي، حال تأهله للدور الثاني، مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، كون الفريق من نفس الاتحاد القاري.

الدور قبل النهائي

الوعاء الأول يضم كل من فلامنجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، بينما يضم الوعاء الثاني كل من الفريق الفائزين من مباراتي رقم (2) و (3).

وسيتم سحب كرة من الوعاء الأول، على أن يسحب بعدها كرة من الوعاء الثاني، ثم يتم تكرار العملية مرة أخرى.

وستقام مباراتي الدور الثاني للبطولة، يوم الرابع من نفس الشهر، على أن تجرى مباراتي الدور نصف النهائي، يوم السابع والثامن من الشهر ذاته. بينما ستقام مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي، يوم الحادي عشر من فبراير.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2022 المغرب الاهلى الوداد

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